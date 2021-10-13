وزير التربية والتعليم العالي: اكتظاظ المدارس والجامعات سبب تراجع مستوى التعليم

الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس، الأربعاء، إن يتم تخريج نحو 3500 خريج من تخصصات الطب وطب الأسنان سنويا، ويتم تعيين فقط 1500 سنويا.

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وأضاف عويس أن الوزارة لديها ازمة في تخصص الطب وطب الأسنان في الجامعات، بسبب الأعداد الكبيرة الراغبة في دخول هذه التخصصات.



وأشار إلى أن الجامعات لا تستطيع إعطاء الجودة في التدريس لهذه الأعداد الكبيرة لعجز البنية التحتية في الجامعات.



"الخريج مستواه حاليا ليس بمستوى السوق لتراجع مستوى التعليم في الجامعات والمدارس"، وفق عويس الذي أوضح أن الاكتظاظ هو سبب تراجع مستوى التعليم في الصفوف بالمدارس والجامعات ما يؤثر على جودة التعليم والقدرة في التنافس في السوقين المحلي والإقليمي.