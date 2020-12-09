وزير التربية والتعليم : دعم الصناعة الأردنية واجب وطني

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، إن دعم الصناعة الأردنية واجب وطني للاعتماد على الذات وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، ما يتطلب وجود موارد بشرية مؤهلة ومدربة في مجالات الإنتاج والإدارة والتسويق.وأضاف النعيمي، خلال لقائه وفدًا من غرفة الصناعة ورئيس منظومة "صنع في الأردن" اليوم الأربعاء، أن الوزارة حريصة على تفعيل الاتفاقية الموقعة مع غرفة صناعة عمان، كونها تصب في المصلحة الوطنية، وإيجاد الحلول والأدوات التي تضمن تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الوعي لدى أبنائنا الطلبة بالصناعات المحلية، وتعزيز الثقة بهذا المكون الاقتصادي المهم، معربًا عن اعتزازه بالصناعات الأردنية والتي أثبتت موجوديتها خلال جائحة كورونا.وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بقرارات رئاسة الوزراء فيما يتعلق بمنح الأفضلية وحصر مشترياتها بالصناعات الوطنية، كما أنه يتم طباعة جميع الكتب المدرسية من خلال المطابع الأردنية، كما تعمل الوزارة على إعادة النظر بمنظومة التعليم المهني، باعتباره مدخلا مهما بتنمية الموارد البشرية، وأن هذا الجهد الوطني بحاجة إلى برامج توعية وتوجيه مهني وبشكل مبكر.وأكد رئيس منظومة "صنع في الأردن"، الدكتور اياد أبو حلتم، أن الصناعة الوطنية تشكل إحدى ركائز الاقتصاد الأردني وتقدمه وتسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، كما تشغل ما يزيد على الـ 250 ألف عامل وعاملة. وبين أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على المملكة تتطلب تضافر جهود مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية وفعاليات القطاع الخاص لدعم اقتصادنا الوطني والقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بما يصب في تحويل الأردن إلى دولة انتاج .وأشار إلى أن الحملة انطلقت قبل عدة سنوات بجهد من غرفة صناعة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، لتعريف المستهلك المحلي بمدى الجودة التي وصلتها الصناعة الوطنية والدور الكبير الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، لخلق جيل واع بأهمية دعم الصناعة الوطنية.واستعرض أبو حلتم، خلال اللقاء، محاور الحملة واستراتيجيتها المستقبلية، التي ستركز على المنتج الوطني، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة لتحقيق أهداف الحملة ومنها وزارة التربية والتعليم، حيث عرض عددا من الآليات المقترحة التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.وأشاد عضو اللجنة العليا لمنظومة "صنع في الاردن"، عبدالحكيم ظاظا، بقرار وزارة التربية والتعليم طباعة جميع الكتب المدرسية داخل الأردن، وعرض عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي فيما يتعلق بإحالة عطاءات الكتب من خلال دائرة الشراء الموحد.وأكد مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، أهمية تفعيل اللجان الفنية التي جرى تشكيلها لغايات تطوير منظومة التعليم المهني في الوزارة، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي مؤكدا استعداد الغرفة لتزويد الوزارة بمعلومات كاملة عن التجربة الألمانية الناجحة في مجال التدريب المهني.وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تفعيل البنود الواردة في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في العام 2018، حال سماح الظروف الصحية في المملكة بذلك.وحضر اللقاء أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ومدير إدارة التعليم المهني والإنتاج الدكتور محمد الشعار، والدكتور مهند القضاة.