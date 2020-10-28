وزير التربية والتعليم للوكيل : الوضع الوبائي هو من يحكم العودة للمدارس

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان وزارة التربية تتابع الحالة الوبائية في المملكة وان المدارس من المفترض ان تعود للتعليم الوجاهي مع بداية الفصل الدراسي الثاني .

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واوضح النعيمي للوكيل الاخباري ان الوضع الوبائي هو من يحكم قرار العودة للمدارس مؤكدا ان التعليم الوجاهي هو الاساس ومشيرا الى العودة الى المدارس مع بداية الفصل الثاني اذا تحسن الوضع الوبائي في المملكة .

وكان النعيمي قد اقر تعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة والتحول للتعلم عن بُعد عبر منصة معدة لذلك الهدف تحمل اسم " منصة درسك " في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من الطلبة من هذه المنصة لوجود مشاكل فيها .



