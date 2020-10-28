الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

الحموري للوكيل : 315 حالة كورونا تتلقى العلاج في القطاع الخاص منها 25 في خطر

وزير التربية والتعليم للوكيل : الوضع الوبائي هو من يحكم العودة للمدارس

الفراية للوكيل : نتابع الوضع الوبائي في النعيمة باربد والتقييم مستمر

72 وفاة و3988 اصابة بكورونا في المغرب

لبنان: 11 وفاة و 1809 إصابات جديدة بكورونا

أوكرانيا: 126 وفاة و6677 إصابة جديدة بكورونا

وفاة شاب غرقا في الأغوار الجنوبية

حقيقة انعقاد اجتماع حكومي طارئ لبحث إجراءات إغلاق وحظر شامل لمدد طويلة

المعايطة: فكرة تغيير موعد الانتخابات أصبحت بعيدة

كورونا.. 44 مليون مصاب حول العالم




الأربعاء، 28-10-2020 12:24 ص

وزير التربية والتعليم للوكيل : الوضع الوبائي هو من يحكم العودة للمدارس

main_image5f95c5c2de18b


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان وزارة التربية تتابع الحالة الوبائية في المملكة وان المدارس من المفترض ان تعود للتعليم الوجاهي مع بداية الفصل الدراسي الثاني .

اضافة اعلان
 

واوضح النعيمي للوكيل الاخباري ان الوضع الوبائي هو من يحكم قرار العودة للمدارس مؤكدا ان التعليم الوجاهي هو الاساس ومشيرا الى العودة الى المدارس مع بداية الفصل الثاني اذا تحسن الوضع الوبائي في المملكة . 

 

وكان النعيمي قد اقر تعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة والتحول للتعلم عن بُعد عبر منصة معدة لذلك الهدف تحمل اسم " منصة درسك " في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من الطلبة من هذه المنصة لوجود مشاكل فيها . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9b471399-56c6-47ef-9137-a580e919eb7a

الحموري للوكيل : 315 حالة كورونا تتلقى العلاج في القطاع الخاص منها 25 في خطر

وزارة الصحة -(ارشيفية)

توضيح من وزارة الصحة حول صور لشخص يدعي المرض في اربد

287043_48_1603352357

الفراية للوكيل : نتابع الوضع الوبائي في النعيمة باربد والتقييم مستمر

a3a9a5d4966607d649f75e90949450b8

وفاة شاب غرقا في الأغوار الجنوبية

10202025205637507924533

حقيقة انعقاد اجتماع حكومي طارئ لبحث إجراءات إغلاق وحظر شامل لمدد طويلة

88

المعايطة: فكرة تغيير موعد الانتخابات أصبحت بعيدة

أخبار متعلقة
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

السماح لطلبة التوجيهي باستكمال اجراءات التسجيل عبر المديريات

1602686470984

وزير الزراعة يلتقي متضرري حرائق الكورة

5f41605ff20d0

أول مؤتمر لوزيري الصحة والإعلام

main_image5f854ff4e9142

القطامين يوجه سؤالاً قوياً لرئيس الوزراء والخصاونة يرد - فيديو

10202011102959214455855

الحكومة تنفي اتخاذ قرار بحظر التجوّل الشامل لمدّة 30 يوماً

pic_91842

وليد المعاني : الحظر الشامل يجب ان لا يقل عن اسبوعين