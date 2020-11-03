وزير التربية والتعليم للوكيل : لا تغيير على موعد الفصل الدراسي الثاني

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في تصريح خاص للوكيل الاخباري انه لا تغيير على موعد بدء الفصل الدراسي الثاني وهو في موعده المعتاد من كل عام .

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واكد النعيمي للوكيل الاخباري ان الوزارة تراقب عن كثب الحالة الوبائية في المملكة وتترقب الوضع الصحي العام في المملكة مع قرب نهاية الفصل الاول والاستعداد للفصل الثاني .

وكان النعيمي قد قال في تصريح سابق للوكيل الاخباري ان الفصل الدراسي الثاني من المفترض ان يكون التعليم فيه وجاهيا وان يعود الطلبة الى مدارسهم ولكن تطورات الوضع الوبائي ربما ترسم سيناريو مغايرا للمخطط له .



