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الإثنين، 31-01-2022 06:51 م

وزير التربية والتعليم ونظيره اليمني يبحثان سبل التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحضور سمو الأميرة دانا فراس، رئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، التقى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، اليوم الاثنين، نظيره اليمني طارق العكبري، الذي يزور الأردن للمشاركة إطلاق مشروع "التراث لأجيال اليمن"، الذي تنظمه الجمعيّة الوطنيّة للمحافظة على البترا.

وخلال اللقاء، بينت سموها أن مشروع التراث لأجيال اليمن الذي أطلقته الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا؛ يتضمن في جزء منه تطبيق برنامج "تدريب المدربين"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اليمنية، والذي يعتمد على تدريب معلمين ومشرفين تربويين يمنيين لتطبيق برنامج التعليم الثقافي والتراثي اللامنهجي، الذي تقوم الجمعية بتطويره.

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