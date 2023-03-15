وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من المدارس في إربد

الوكيل الإخباري- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الأربعاء، عددا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للوائي الطيبة والوسطية والمدرسة المهنية في تربية قصبة إربد.

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والتقى الدكتور المحافظة، أبناء المجتمع المحلي بمدرسة الطيبة الثانوية للبنين، بحضور متصرف لواء الطيبة جهاد محاسيس ورئيس البلدية لؤي بني عمر ومدير التربية والتعليم حمزة نجادات ومجلسي التطوير التربوي والمحلي اللامركزية.

واستمع خلال اللقاء لملاحظات أبناء المنطقة، مؤكدا أنه جرى اتخاذ قرار ببناء مدرسة مهنية تخدم أبناء اللواءين شريطة اختيار الموقع المناسب لهذه المدرسة.



وأكد المحافظة اهتمام الوزارة بالتعليم المهني؛ التزاما بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد، واهتمامها بهذه الفرع التعليمي باعتباره رافعة للاقتصاد الوطني والحد من البطالة.



وبين أن الوزارة وضمن خططها التطويرية ومتابعة للزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة، فإن خطتها تشتمل على بناء أبنية مدرسية وإضافات صفية وصيانة المدارس القائمة في اللواءين.



من جانبه، أشاد أبناء المنطقة بنهج العمل الميداني، ومتابعة سير العمل التربوي على الواقع، والذي تأتي هذه الزيارة في إطاره.



واستهل المحافظة، جولته التفقدية بمشاركة طلبة مدرسة الطيبة الثانوية للبنين فعاليات الطابور الصباحي.



كما زار مدارس الطيبة الثانوية للبنات، وأبسر أبو علي الأساسية المختلطة، وأوعز بعمل إضافات صفية بواقع 6 غرف لمدرسة أبسر أبو علي من ضمنها روضة أطفال لخدمة أبناء المنطقة.



وشملت الجولة أيضا، زيارة مدرسة قميم الأساسية المختلطة، والخراج الثانوية للبنين، يرافقه النائب خالد الشلول، ومتصرف لواء الوسطية خلدون العبادي، والتقى أبناء المجتمع المحلي في لواء الوسطية في مدرسة فاطمة الزهراء، بحضور رئيس البلدية عماد العزام ومجلس التطوير التربوي والمجلس المحلي، مستمعا لملاحظات أبناء اللواء واحتياجاته.



وشملت الزيارة كذلك مدرسة الزرنوجي المهنية التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة إربد يرافقه مدير التربية محمد المومني، وجال في مرافقها ومشاغلها المختلفة، موعزا بإجراء الصيانة اللازمة لها، وتأثيث الجناح الفندقي فيها.