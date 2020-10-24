وزير التربية والتعليم يعزي بوفاة الطالب فايز البلاونة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - عم الحزن لواء دير علا بعد وفاة الطالب فايز البلاونة والذي انتقل الى رحمة الله تعالى اثر حادث سير مؤسف .

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ونعى وزير التربية والتعليم الطالب البلاونة حيث نشرت وزارة التربية والتعليم تغريدة عبر موقع التدوينات تويتر جاء فيها " يتقدَّمُ معالي وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، وعطوفة مدير تربية لواء ديرعلا، الأستاذ سامي الوحش، والأسرةُ التَّربويَّة في ديرعلا بأحرِّ التعازي لذوي الطالب "فايز محمد فايز البلاونه" الذي انتقل إلى جوارِ ربِّه إثر حادثٍ مؤسف. إنا لله وإنا إليه راجعون " .



