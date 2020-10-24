السبت 24-10-2020
الوكيل الاخباري

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة

التربية للوكيل : لا قرار حتى الآن بإعادة فتح الروضات

عبيدات للوكيل الاخباري : يجب الاستعداد للاسوأ

الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر القوائم النهائية للمرشحين - رابط

الصحة: الوضع الوبائي في المملكة يدعو للحذر

البدور: الأردن بؤرة جديدة لكورونا

قطر: وفاة و249 إصابة جديدة بكورونا

تنقلات ادارية في وزارة المياه

حريق كبير في ناعور

الصحة توضح حول عقار كورونا بالمملكة




السبت، 24-10-2020 02:23 ص

وزير التربية والتعليم يعزي بوفاة الطالب فايز البلاونة

10202023182653206748690


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - عم الحزن لواء دير علا بعد وفاة الطالب فايز البلاونة والذي انتقل الى رحمة الله تعالى اثر حادث سير مؤسف .

اضافة اعلان
 

ونعى وزير التربية والتعليم الطالب البلاونة حيث نشرت وزارة التربية والتعليم تغريدة عبر موقع التدوينات تويتر جاء فيها " يتقدَّمُ معالي وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، وعطوفة مدير تربية لواء ديرعلا، الأستاذ سامي الوحش، والأسرةُ التَّربويَّة في ديرعلا بأحرِّ التعازي لذوي الطالب "فايز محمد فايز البلاونه" الذي انتقل إلى جوارِ ربِّه إثر حادثٍ مؤسف. إنا لله وإنا إليه راجعون " . 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

وباء كورونا في المملكة .. عادات اجتماعية تغيرت واخرى اختفت

موضوع_عن_قطف_الزيتون

موسم قطف الزيتون على الابواب .. شروط يجب مراعاتها وتحذيرات هامة

4f6a7003-3147-42f9-9c9c-11f446a24d25

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية للوكيل : لا قرار حتى الآن بإعادة فتح الروضات

file_202a8ad68d_1011559591

عبيدات للوكيل الاخباري : يجب الاستعداد للاسوأ

55d45480-7761-4907-8923-4fff39c3eb21

الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر القوائم النهائية للمرشحين - رابط

أخبار متعلقة
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية