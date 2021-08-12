وزير التربية يتفقد برنامج رفع الاستعداد للتّعلّم

الوكيل الاخباري -

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تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، ترافقه مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، شيري كارلين، مدرسة اليرموك الأساسية المختلطة، للاطّلاع على مشاركة الطلبة والمعلمين في برنامج "رفع الاستعداد للتّعلّم".وأكد الدكتور أبو قديس في بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، أن البرنامج جاء لمعالجة فجوات التّعلُّم ودعم عودة الأطفال ممن لم يلتحقوا برياض الأطفال إلى المدارس، مضيفا أن البرنامج سيعمل على تزويدهم ببعض المهارات الأساسية الرئيسية، وخاصة بمبحثي اللغة العربية والرياضيات، الذي يمنحهم الثقة بقدراتهم على التعلّم.