وزير التربية يتفقد سير امتحان التوجيهي في العقبة

الوكيل الاخباري -

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تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس اليوم السبت سير امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه السادس، خلال جولة شملت عددا من قاعات الامتحان في مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة العقبة.وشملت الجولة التي رافقه خلالها النائب عبيد ياسين ومديرة التربية والتعليم الدكتورة رابعة العيدي، مدرسة أبو بكر الصديق التي شاهد خلالها جانبا من فتح مغلفات الأسئلة، كما تفقد قاعات الامتحان بمدرستي الثامنة للبنين، والثامنة للبنات.واستمع ابو قديس خلال جولته إلى ردود فعل الطلبة حول مجريات الامتحان والبيئة الامتحانية التي وفرتها الوزارة لهم، مشيدا بمستوى الاستعدادات والتجهيزات، وجاهزية القاعات خاصة ما يتعلق بالتكييف وتوفير المياه المبردة في ظل الظروف الجوية السائدة، مشيدا بالثقة الكبيرة التي يبديها الطلبة أثناء الامتحان، ووعيهم بتعليماته واستجابتهم للرسائل الإرشادية التي وجهتها الوزارة لهم. وأكد أبو قديس ضرورة الاستمرار بتطبيق البروتوكول الصحي من حيث التباعد والاجراءات الصحية والمعقمات والالتزام بالكمامة.وعلى هامش الجولة تفقد أبو قديس المخيم الكشفي التابع لوزارة التربية والتعليم ومجمع المدارس المركزية الذي تم انشاؤه من قبل سلطة إقليم العقبة، مشيرا الى ان الوزارة تدرس نقل عدد من المدارس إلى هذا المجمع.