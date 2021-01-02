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السبت، 02-01-2021 10:44 م

وزير التربية يتفقد سير امتحان الثانوية في الكرك

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم السبت، سير امتحان الثانوية العامة التكميلي للعام 2020 في مديريتي تربية قصبة الكرك والمزار الجنوبي.
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واشتملت الجولة على تفقد قاعات مدارس الأمير حسن الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك، وجعفر بن أبي طالب الثانوية للبنين وجعفر بن أبي طالب الأساسية للبنين، ومؤتة الثانوية للبنات التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي. ودعا النعيمي الكوادر القائمة على الامتحان إلى العمل بروح الفريق وتكامل الأدوار لتهيئة البيئة الملائمة للطلبة، وتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي بما يضمن سلامة الطلبة، وجميع الكوادر القائمة على الامتحان.

وأعرب عن ارتياحه لما أبداه الطلبة من مستوى عالٍ من الثقة بالنفس والاستعداد الجيد للامتحان والوعي بتعليماته، واستجابتهم للرسائل الإرشادية التي كانت الوزارة قد وجهتها لهم، مثمنا جهود كوادر الوزارة والميدان التربوي ورؤساء القاعات والمراقبين واللجان المشرفة لإدارتهم الامتحان بكل كفاءة واقتدار، معرباً عن شكره للأجهزة الوطنية المساندة ووسائل الإعلام؛ لدعم جهود الوزارة في إنجاح إجراءات عقده.

وأبدى الطلبة ارتياحهم للإجراءات الإدارية والفنية التي قامت بها الوزارة لضمان تقدمهم للامتحان في بيئة مناسبة، مؤكدين أن الأسئلة راعت الفروق الفردية فيما بينهم، وأن الوقت كان كافٍ للإجابة عليها.

 




 

 


 

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