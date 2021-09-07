الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

وزير الإعلام يؤكد أهمية الشفافية والوضوح لمواجهة خطر الإشاعات

لجنة تحديث المنظومة السياسية تحدد آليات إقرار مخرجات لجانها

إخماد حريق في مستودع عبوات بلاستيكية في وسط إربد

دفاع مدني المفرق ينفذ تمرين اخلاء وهميا

وزير التربية يتفقد مدارس في المزار الجنوبي

تحذير من وزارة الخارجية

الصحة تشدد اجراءات متابعة تلقي مراجعي الوزارة مطعوم كورونا

الصحة : لم تسجل أي حالة وفاة بسبب لقاح كورونا

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاربعاء

انقلاب مركبة في نفق الخامس

الثلاثاء، 07-09-2021 09:32 م

وزير التربية يتفقد مدارس في المزار الجنوبي

1631037235597


الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، اليوم الثلاثاء، سير العملية التعليمية في عدد من مدارس لواء المزار الجنوبي.

واطلع أبو قديس خلال الجولة التفقدية الذي رافقه فيها عضو لجنة التربية النيابية طالب الصرايرة ومديرة تربية اللواء مي الرهايفة وعدد من المسؤولين فيها، على احتياجات مدارس اللواء المملوكة والمستأجرة، ومدى جاهزيتها كبيئة تربوية آمنة للطلبة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6137b88106751

وزير الإعلام يؤكد أهمية الشفافية والوضوح لمواجهة خطر الإشاعات

6137b19744758

لجنة تحديث المنظومة السياسية تحدد آليات إقرار مخرجات لجانها

d

دفاع مدني المفرق ينفذ تمرين اخلاء وهميا

الخارجية

تحذير من وزارة الخارجية

وزارة الصحة

الصحة تشدد اجراءات متابعة تلقي مراجعي الوزارة مطعوم كورونا

كورونا 2

الصحة : لم تسجل أي حالة وفاة بسبب لقاح كورونا

أخبار متعلقة
w

أبو قديس يرعى مؤتمر أعمال نهضة التعليم في الأردن

92021311628232738861

وزير التربية : اقرار اعداد المقبولين في الجامعات نهاية الاسبوع

920214213245371019164

محافظة : الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لتجنب المزيد من الإصابات

طلبة 1

استياء شعبي بعدم التزام مدارس بالبروتوكول الصحي

طلبة 2

طرح عطاء لإنشاء 3 مدارس في البلقاء

كرك.jpeg

طرح عطاء لإنشاء مدارس جديدة في الكرك