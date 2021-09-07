وزير التربية يتفقد مدارس في المزار الجنوبي

الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، اليوم الثلاثاء، سير العملية التعليمية في عدد من مدارس لواء المزار الجنوبي.



واطلع أبو قديس خلال الجولة التفقدية الذي رافقه فيها عضو لجنة التربية النيابية طالب الصرايرة ومديرة تربية اللواء مي الرهايفة وعدد من المسؤولين فيها، على احتياجات مدارس اللواء المملوكة والمستأجرة، ومدى جاهزيتها كبيئة تربوية آمنة للطلبة.

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