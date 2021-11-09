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الثلاثاء، 09-11-2021 03:54 م

وزير التربية يجري تشكيلات واسعة بالوزارة

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الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية و التعليم، وجيه عويس إجراء تنقلات و تشكيلات إدارية بين عدد من كبار المدراء، و من بينها تكليف جهاد البدارين بوظيفة قائم بأعمال مدير مديرية الإرشاد و التوجيه بإدارة التعليم، و الدكتور يوسف الفقير قائماً بأعمال مدير مديرية الطفيلة.

كما قرر عويس، تكليف فاتن بركات بأعمال مدير مديرية الخدمات المهنية في إدارة التعليم المهني و الإنتاج، و تكليف عبد الحكيم الشوابكة القيام بأعمال مدير مديرية التأسيس و الترخيص في إدارة التعليم الخاص، و قرر أيضاً نقل بشر سالم العطيوي للقيام باعمال مدير الشؤون المالية و الإدارية في مديرية التربية و التعليم في منطقة الطفيلة.

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