وزير التربية يدعو للتعامل مع ملاحظات امتحان التوجيهي بشفافية

الوكيل الإخباري - تابع وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس من خلال غرفة العمليات المركزية سير امتحان الثانوية العامة في يومه الثاني، موجها القائمين على الغرفة بالاستجابة السريعة وبكل شفافية لأي ملاحظات ترد إليها ومتابعتها، تسهيلا على الطلبة وأولياء أمورهم للأهمية الكبيرة لهذا الامتحان الوطني.

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واستمع عويس لعرض حول سير العمل في غرفة العمليات، مبديا ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تقدم الطلبة للامتحان في بيئة مناسبة.



وأشاد بجهود القائمين على غرفة العمليات والكوادر المساندة في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم ورؤساء القاعات والمراقبين الذين يعملون بتكامل مع الأجهزة الوطنية على تنفيذ إجراءات الامتحان بالشكل المخطط له.



وتقدم للامتحان في يومه الثاني 156592 مشتركاً ومشتركة موزعين على الفروع الأكاديمية والمهنية.