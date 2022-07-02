الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 01:37 م

وزير التربية يدعو للتعامل مع ملاحظات امتحان التوجيهي بشفافية

M63A8879


الوكيل الإخباري - تابع وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس من خلال غرفة العمليات المركزية سير امتحان الثانوية العامة في يومه الثاني، موجها القائمين على الغرفة بالاستجابة السريعة وبكل شفافية لأي ملاحظات ترد إليها ومتابعتها، تسهيلا على الطلبة وأولياء أمورهم للأهمية الكبيرة لهذا الامتحان الوطني.

اضافة اعلان


واستمع عويس لعرض حول سير العمل في غرفة العمليات، مبديا ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تقدم الطلبة للامتحان في بيئة مناسبة.


وأشاد بجهود القائمين على غرفة العمليات والكوادر المساندة في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم ورؤساء القاعات والمراقبين الذين يعملون بتكامل مع الأجهزة الوطنية على تنفيذ إجراءات الامتحان بالشكل المخطط له.


وتقدم للامتحان في يومه الثاني 156592 مشتركاً ومشتركة موزعين على الفروع الأكاديمية والمهنية.