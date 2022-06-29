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الأربعاء، 29-06-2022 09:53 م

وزير التربية: يشارك في أعمال القمة التحضيرية لتحويل التعليم

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الوكيل الاخباري - شارك وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور وجيه عويس، ترافقه أمين سر اللجنة الوطنية ابتسام أيوب، في أعمال القمة التحضيرية لتحويل التعليم، التي تعقد بمقر منظمة اليونسكو في باريس، خلال الفترة من 28 إلى 30 من الشهر الحالي.

وتهدف القمة الى تطوير النقاش حول تحويل التعليم، والمحتوى الأولي لقمة تحويل التعليم، التي ستعقد في أيلول المقبل في الأمم المتحدة بنيويورك خلال الدورة 77 للجمعية العامة. وعرض الدكتور عويس خلال كلمة القاها في القمة، للاجراءات التي أتخذها الاردن خلال جائحة كورنا، ومعالجة أثرها على التعليم؛ من خلال وضع واعتماد خطة التعليم أثناء الطوارئ تتكون من 3 مراحل تشمل الطوارئ والتعافي والاستدامة.

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