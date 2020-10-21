الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

بريطانيا: 191 وفاة و 26688 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة : تشكيل لجنة لتقييم الوضع الوبائي في المملكة

تسجيل 29 وفاة و 2648 اصابة كورونا بالاردن اليوم

توضيح من رئاسة الوزراء حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الوطنية لرعاية النزلاء تسهم بالإفراج عن 84 نزيلًا منذ بداية العام

الأردن يشارك باجتماعات الكونغرس الدولي للرياضات العسكرية

العضايلة يقدم رسالة شكر

جولة إعلامية لترويج السلط سياحيا

وزير التربية يشارك في جلسة تحضيرية للاجتماع العالمي للتعليم 2020

وزير الصحة يشكل لجنة للتنبؤ بمنحنى كورونا - اسماء




الأربعاء، 21-10-2020 06:28 م

وزير التربية يشارك في جلسة تحضيرية للاجتماع العالمي للتعليم 2020

10202018202358130003099


الوكيل الاخباري  - شارك وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور تيسير النعيمي أمس، في الجلسة الفنية التحضيرية التي تسبق الاجتماع العالمي للتعليم (GEM2020) والذي سيعقد يوم غد الخميس.

اضافة اعلان

ويهدف الاجتماع العالمي للتعليم، إلى إيجاد التزام سياسي جماعي على أعلى مستوى لإعطاء الأولوية للتعليم في مرحلة التعافي من ازمة كورونا، وتسريع التقدم نحو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة - خطة التعليم لعام 2030.
وناقشت الجلسة التحضيرية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي بحسب بيان صحافي للوزارة اليوم الاربعاء، قضايا تتعلق بحماية التمويل المحلي والدولي للتعليم، وإعادة فتح المدارس بشكل آمن، والتركيز على الشمولية والعدالة والمساواة بين الجنسين، وإعادة التفكير في التدريس والتعلم، وتسخير الحصول على خدمات التواصل والتكنولوجيا للتعلم بشكل متساوي.

وأكد الدكتور النعيمي، أهمية هذا الاجتماع ومسألة تمويل التعليم في سياق الأزمة العالمية الحالية، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المختلفة وشركاء الأردن في الداخل والخارج في دعم المملكة لضمان استجابة التعليم للأزمة الحالية، مشيرا لجهود الحكومة الأردنية في الاستجابة للتحديات الناشئة في مجال التعليم.

وقال، إن وزارة التربية والتعليم عملت في ضوء التحديات التي طرأت على قطاع التعليم بسبب الجائحة، على المحافظة على استمرارية التعليم عن طريق المنصات التعليمية وضمان وصول التعليم للجميع، وتدريب المعلمين على التعامل مع متطلبات التعلم عن بعد.

وبين ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي من خلال إعداد بروتوكول صحي للطلبة والمعلمين، مؤكداً ضرورة العمل بتشاركية نتيجة الأزمة الحالية التي أظهرت أنه من الضروري بناء النظام التعليمي للمستقبل وأهمية التعاون العالمي وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص كركائز أساسية وخلق عالم أكثر استدامة من الناحية التعليمية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020201920028220952924

وزارة الصحة : تشكيل لجنة لتقييم الوضع الوبائي في المملكة

1020201714626422309531

تسجيل 29 وفاة و 2648 اصابة كورونا بالاردن اليوم

10202017171337111941719

توضيح من رئاسة الوزراء حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

4

الوطنية لرعاية النزلاء تسهم بالإفراج عن 84 نزيلًا منذ بداية العام

5

الأردن يشارك باجتماعات الكونغرس الدولي للرياضات العسكرية

1020201214466583203439

العضايلة يقدم رسالة شكر

أخبار متعلقة
10202017154137161335841

توضيح من وزير التربية حول امتحانات المدارس

1020206183116827217817

قرار عاجل من وزير التربية حول تقديم اختبارات المدارس

1020201116385275755351

توضيح من وزير التربية حول دوام المدارس

1020205182123637403400

وزير التربية يوضح بشأن التعليم في المدارس الخاصة

وزارة التربية والتعليم

توضيح هام من التربية بعد تعطيل المدارس بالاردن

9202028135047291217648

تمديد تعطيل المدارس الاردنية لمدة اسبوعين