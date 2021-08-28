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السبت، 28-08-2021 04:29 م

وزير التربية يعلن عن اجراءات وقرارات بشأن المدارس

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس أن كوادر الوزارة تتابع العمل بكل طاقاتها، لبدء العام الدراسي الجديد وجاهيًا، حيث سيبدأ الطلبة استلام الكتب المدرسية في مدارسهم يوم الأربعاء، الأول من أيلول، لطلبة الصفوف الفردية ويوم الخميس لطلبة الصفوف الزوجية، لضمان التباعد بينهم.

ودعا الدكتور أبو قديس جميع الكوادر في المركز والميدان لتحمل مسؤولياتها، في تهيئة البيئة التعليمية الصحية والآمنة لأبنائنا الطلبة ، من خلال رفع مستوى التواصل، والعمل الميداني، بما يضمن توفير المقاعد واللوازم والكتب والمعلمين وتطبيق البروتوكول الصحي الذي سيطبق بكل جدية واهتمام حفاظا على صحة وسلامة الجميع. 

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وأشار إلى أن خطة الاستعدادات للعودة الوجاهية للتعليم في المدارس الحكومية والخاصة، بدأت بوقت مبكر لهذا العام، رافقها تنفيذ برنامج تعويض الفاقد التعليمي الذي يتم تنفيذه وفق الخطة المعدة لذلك.


وأكد ثقة الوزارة بقدرة كوادرها على تنفيذ خطة الاستعدادات للعودة الوجاهية للمدراس، مضيفًا أن الوزارة تعوّل الكثير على وعي الطلبة وأولياء أمورهم وحرص معلميهم باعتبارهم الركيزة الأساس في حرصهم على تطبيق البروتوكول الصحي لبداية صحية وآمنة للجميع . 

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهج العمل الميداني والتواصل الفعال في تنفيذ استعداداتها، حيث رصدت الاحتياجات بطريقة علمية، وشكلت الفرق الميدانية لمعالجة التحديات على أرض الواقع. 


ولفت إلى أن الوزارة نفذت خطة الاستعدادات خاصة فيما يتعلق بطباعة الكتب وصيانة المقاعد والأثاث والأبنية، و تزويد المدارس بالمقاعد والأثاث، والمعلمين سواء ،بما في ذلك معلمي التعليم الإضافي و البروتوكول الصحي المُعد بالتعاون مع وزارة الصحة الذي سيطبّق في المدارس بكل جدّية وحزم .

وأشار إلى أن الاستعدادات تتضمن تهيئة الطلبة نفسيا واجتماعيا بعد فترة انقطاع عن الدراسة الوجاهية، حيث أعدت لذلك خطة للدعم نفس اجتماعي سيتم تنفيذها مع بدء العام الدراسي. 


وأكد الدكتور أبو قديس دور مدارس القطاع الخاص في إنجاح العودة الوجاهية للدراسة، باعتبارها شريك أساسي في النهوض بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كل ما من شأنه تمكينه من أداء هذا الدور.

 

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