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الأحد، 21-02-2021 10:43 م

وزير التربية يعلن عن تحويل مدارس للتعليم عن بعد

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الوكيل الاخباري – قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن خطة العودة إلى المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني كانت واضحة بالعودة على مراحل وبالتدرج وبالتمازج بين الوجاهي والتعليم عن بعد.
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وأكد في حديث لبرنامج “نبض البلد” عبر شاشة “رؤيا” انعقاد لجنة الأوبئة بشكل مستمر للتحليل والرصد وتقديم توصياتها للحكومة، كما أن اللجنة الإطارية العليا تعقد اجتماعات بصورة مستمرة، ولا يوجد قرارات لغاية هذه اللحظة.

ونوه بإصابة 65 معلما و20 إداريا و34 طالبا اليوم، مشيرا إلى أن الإصابات الواردة للوزارة تكون مسجلة خلال اليوم السابق لتاريخ الإعلان، متابعا “قد تكون نتائج اليوم مسجلة يوم الخميس الماضي”.

ولفت إلى تحويل 16 مدرسة جديدة للتعليم عن بعد، ليرتفع العدد الكلي إلى 25 مدرسة منها 12 مدرسة حكومية و11 مدرسة خاصة، إضافة إلى تحويل 48 شعبة مدرسية جديدة للتعليم عن بعد تجاوز إصابات كورونا بداخلها حاجز الـ 3% من ليرتفع عددها التراكمي إلى 121 شعبة مدرسية.

 




 

 


 

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