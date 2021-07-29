وزير التربية يقرر دوام مديري الإدارات يومين أسبوعيا

الوكيل الإخباري - كلف وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس مديري الإدارات بالدوام يومين أسبوعيا في مديريات التربية والتعليم للتنسيق مع مديري التربية والتعليم لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 ، وتنفيذ برنامج تعويض الفاقد التعليمي ، من خلال الجولات التفقدية للمدارس.

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ويأتي هذا القرار نظرا لقرب بدء العام الدراسي، وحرصا من الوزارة على متابعة الاستعدادات على الواقع لمعالجة أي تحديات قد تعترض سير العمل ، وبما يضمن جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة في عودة الدراسة وجاهية وآمنة للجميع.

