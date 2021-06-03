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الخميس، 03-06-2021 03:37 م

وزير التربية يكشف آخر تطورات عودة الطلبة إلى المدارس

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الوكيل الاخباري  -أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس أن الاستعدادات لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية ، وبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 ، تسير وفق ما هو مخطط لها ، مشيدا بمستوى التنسيق القائم لهذه الاستعدادات بين المركز والميدان التربوي.
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جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور أبو قديس اليوم اجتماع لجنة التخطيط المركزية بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات ، وجميع أعضاء اللجنة.

و بين أن جميع الملاحظات التي تم رصدها سواء من خلال الزيارات التفقدية التي قام بها الوزير والأمينين العامين ، ومديري الإدارات للعديد من مراكز الامتحان في أقاليم المملكة الثلاثة ، او تلك الواردة في تقارير فرق المساءلة الميدانية ، فقد تم العمل على تصويبها، بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع كوادر الميدان التربوي في مديريات التربية والتعليم والمدارس.

 




 

 


 

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