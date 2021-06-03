وزير التربية يكشف آخر تطورات عودة الطلبة إلى المدارس

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس أن الاستعدادات لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية ، وبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 ، تسير وفق ما هو مخطط لها ، مشيدا بمستوى التنسيق القائم لهذه الاستعدادات بين المركز والميدان التربوي.جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور أبو قديس اليوم اجتماع لجنة التخطيط المركزية بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات ، وجميع أعضاء اللجنة.و بين أن جميع الملاحظات التي تم رصدها سواء من خلال الزيارات التفقدية التي قام بها الوزير والأمينين العامين ، ومديري الإدارات للعديد من مراكز الامتحان في أقاليم المملكة الثلاثة ، او تلك الواردة في تقارير فرق المساءلة الميدانية ، فقد تم العمل على تصويبها، بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع كوادر الميدان التربوي في مديريات التربية والتعليم والمدارس.