وزير التربية يكشف آلية عودة الطلبة الى المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان





قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إن عودة الطلبة في الفصل الدراسي الثاني في 7 شباط .واكد ان التعليم الوجاهي سيبدأ بالصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث، والصف الثاني عشر (التوجيهي) ، وسيكون الدوام بتناوب الأيام ، اعتمادًا على الكثافة الصفية، بحيث يكون نصيب الطالب من غرفة الصف مترين مُربَّعين على الأقل، وبسعة صفيَّة من 15 - 20 طالب في الصف .وأوضح أن التعليم سيكون متمازجًا، بحيث يتابع الطلبة دوامهم عن بعد أثناء عدم وجودهم بالمدرسة، مشيراً إلى وجود محطتي تقييم زمنيتين لمدى الالتزام بالبروتوكول الصحي على مستوى المدرسة، ومراقبة الحالة الوبائية عامل مهم جدًا في كل محطة من محطات التقييم.وسيكون التقييم يومي ولمدة أسبوعين، وفي حال الالتزام وسمحت الحالة الوبائية، سيلتحق طلبة الصفوف العاشر والحادي عشر بعد أسبوعين بالتعليم الوجاهي، في 21 شباط/فبراير، وبعدها بأسبوعين ستكون محطة تقييم ثانية، تُحدِّد التحاق الطلبة من الرابع إلى التاسع في 7 آذار/مارس بالتعليم الوجاهي، وستواصل الصفوف (العاشر والحادي عشر، والرابع إلى التاسع) تعليمها إلكترونيًا عن بعد في البداية.واشار ان الوزارة تدرس تمديد الفصل الثاني حتى نهاية حزيران/يونيو، لإعطاء مساحة أوسع للمعلمين والطلبة لتغطية المفاهيم الأساسية للمواد والنتاجات الحرجة للفصلين، ولضمان إتقان الطلبة للكفايات الأساسية.