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الثلاثاء، 26-01-2021 06:12 م

وزير التربية يكشف تطورات عودة الطلبة إلى مدارسهم

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن كوادر الوزارة في المركز والميدان تعمل بكل طاقاتها لتهيئة البيئة الصحية والآمنة في مدارسنا، استعدادا للعودة التدريجية للتعليم الوجاهي  في الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ في السابع من شباط القادم وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة، مشددا على أنه لا تهاون مطلقا بتطبيق البروتوكول الصحي ، و الاشتراطات الصحية .
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وأشار الدكتور النعيمي خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط الموسعة الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي ، أن عملية العودة إلى التعليم الوجاهي ، تستدعي العمل بروح الفريق و تحمل المسؤوليات وبذل أقصى الجهود، لتحقيق الضمانات المطلوبة لعودة آمنة تضمن استمرارية التعليم الوجاهي للطلبة في مدارسهم، مؤكدا أن العودة إلى التعليم الوجاهي حاجة تربوية ملحة.

وأشار إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الكوادر المدرسية ، في إنفاد خطة العودة وإجراءاتها؛  المتعلقة بتهيئة البيئة المدرسية الآمنة و استقبال الطلبة وتنظيم جداول دوامهم، وتحقيق التباعد بينهم ، وتوزيع الكتب المدرسية ، وتوفير الكمامات ، والمعقمات ،ونظافة الوحدات الصحية والمرافق ، والتدفئة ومياه الشرب، مؤكدا ثقة الوزارة العالية بجميع كوادرها في المركز والميدان.

كما أكد الدكتور النعيمي على دور القيادات التربوية في المركز والميدان وفرق الإشراف والجودة والمساءلة في متابعة العمل والوقوف على الواقع،والتواصل المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة بالشأن التربوي لتذليل التحديات لا سيما مع فعاليات المجتمع المحلي ،وإعداد تقارير يومية بذلك لتزويد غرف العمليات بها.

وبين الدكتور النعيمي أن الوزارة بدأت يوم أمس بتدريب مسؤولي الصحة المدرسية في 42 مديرية من مديريات التربية والتعليم ووكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية وفق البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارتا التربية والصحة ، ومتابعة تنفيذه من خلال تقسيم الشعب وتنظيم المقصف المدرسي والطابور الصباحي ودخول الطلبة للمدرسة وخروجهم منها ، وغيرها من الإجراءات التي تقتضي توفير بيئة صحية امنة في المدارس .

وأضاف أن الوزارة شكلت غرفة عمليات في مركزها ، لاستقبال كافة الملاحظات من قبل المسؤول الصحي في المدارس ، مشيرا أن القرارات ستكون يومية ونافذة فيما يتعلق بالمخالفات أو التهاون في تطبيق أدنى مستويات البروتوكول الصحي المعمول به .

وأوضح أنه سيتم تعيين مراقب صحي في المدارس الخاصة من خلال برنامج توكيد التابع لوزارة العمل، لضمان الالتزام بإجراءات السلامة العامة .

 




 

 


 

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