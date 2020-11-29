وزير التربية يكشف تطورات عودة الطلبة للمدارس

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إنه من السابق لأوانه الحديث عن نوع التدريس بالفصل الثاني.وأضاف في تصريحات لقناة المملكة أن عودة الطلبة لمدارسهم ستكون بالتدرج والتناوب ووفق شروط صحية مع استقرار الحالة الوبائية.وبين أن نمط أسئلة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لجيل عام 2003، لم تحدد بعد، فيتم دراسة نمط الأسئلة من قبل لجان، حيث يبنى برنامج الامتحان وجداول المواصفات ثم تحدد نمطية الأسئلة.وأكد النعيمي أنه لن يتم اعادة فتح المراكز الثقافية خلال هذه الفترة حفاظا على صحة المجتمع الأردني.