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وزير التربية يكشف عن اجراءات بالمدارس اعتباراً من الفصل الحالي

الإثنين، 28-08-2023 05:57 م

وزير التربية يكشف عن اجراءات بالمدارس اعتباراً من الفصل الحالي

مدرسة


الوكيل الاخباري - كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، عن خطوات ستطبق ابتداءً من الفصل الدراسي الحالي لمكافحة التدخين في المؤسسات التعليمية.

وقال محافظة خلال اجتماع مجموعة من الوزراء مع جلالة الملك لمناقشة أوضاع التدخين ومخاطره، إنّه سيصار إلى تسمية ضابط ارتباط عدلية لمنع التدخين داخل الوزارة والمديريات والمدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإعداد الأدلة التثقيفية والإرشادية لإكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لوقايتهم من أخطار التدخين.

وبين أنّ الوزارة ستطلق مبادرة إعلامية لطلبة المدارس من أجل مكافحة التدخين مع المعنيين من مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الصحة، وإعداد البروتوكول التشخيصي والعلاجي لتحديد خطوات التشخيص والعلاج لحالات التدخين والإدمان.

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