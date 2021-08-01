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الأحد، 01-08-2021 05:30 م

وزير التربية يكشف عن اجراءات جديدة بالمدارس

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، أن مجلس التربية والتعليم، قرر تشكيل لجنة من الخبراء، للبدء في العمل على تطوير امتحان الثانوية العامة بصورة تخفف من الضغوط على الأهل والطلبة من جهة، وبصورة متطورة تساعد الطلبة في التوجه أو التركيز على التخصص الذي يرغب الالتحاق به من جهة أخرى.اضافة اعلان


وأوضح أن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي 2021/2022 جارية، مؤكداً أن التعليم سيكون وجاهياً في المدارس بشكل عام ضمن برتوكول صحي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الصحة وسيتم تطبيقه بما يضمن سلامة وصحة الجميع.

وأشاد بالإجراءات الصحية التي تم اتخاذها خاصة في مجال التطعيم الوطني ضد كورونا، والذي شمل نسبة كبيرة من المعلمين، واعداد من طلبة الجامعات، كما أن خفض سن التطعيم إلى عمر 12 عاما، سيسهم في اعطاء المناعة لنسبة كبيرة من طلبة المدارس. وأشار إلى أهمية الوصول إلى مرحلة ادماج التعليم الالكتروني في المدارس، لغايات تطوير اساليب التعليم لدى الطلبة بحيث لن يكون بديلاً عن التعليم الوجاهي، الذي سيكون أساس العملية التعليمية، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً بقاء منصة درسك التي ستستمر في بث الدروس لما تقدمه من فائدة كبيرة للطلبة.

وأوضح أن الوزارة استكملت طباعة مختلف الكتب بما فيها المناهج المطورة، التي تشمل مباحث الرياضيات والعلوم للصفوف الثالث والسادس والحادي عشر بحيث تركز هذه المناهج على التحليل والتفكير لدى الطالب، حيث تدريب المعلمين على تدريس هذه المباحث. وحول إدخال مادة التربية الإعلامية في المدارس، قال أبو قديس إنها لن تكون منهاج منفصل، وستكون عبارة عن دروس موزعة على عدد من المباحث والمساقات، سواء كانت على مستوى الجامعات أو المدارس.

وبين أبو قديس أنه من ضمن استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، سيتم افتتاح 32 مدرسة جديدة الفصل المقبل، لاستقبال الطلبة، تضم 507 غرف صفية، بالإضافة إلى انشاء 288 غرفة صفية جديدة في عدد من المدارس القائمة بطاقة استيعابية قرابة 27 ألف طالب، مبينا أن هذه الاضافات هي بحدود المعدل السنوي لإعداد الطلبة الجدد في المدارس الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة فتحت باب القبول لتسجيل طلبة الصف الأول، حيث تم قبول 82 ألف طالب، و65 ألف طالب في رياض الأطفال، وفيما يتعلق بمدارس الملك عبدالله للتميز بين الوزارة اجرت الاختبارات للمتقدمين، وسيتم بناء عليه قبول 1300 طالب في هذه المدارس على مستوى المملكة.

 




 

 


 

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