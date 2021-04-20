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الثلاثاء، 20-04-2021 05:10 م

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بالمدارس الاردنية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قالَ وزيرُ التربيةِ والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي الدُّكتور محمد خير أبو قديس أنَّ خطةَ الوزارةِ العام الدراسي الحالي 2020 / 2021 والعام الدراسي القادم 2021 / 2022 هي  التوسع في بناء مزيد من المدارس الحكومية وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم 2018 - 2022، موضِّحاً أن الوزارة تقوم بتنفيذ 170 مشروعًا للأبنية المدرسية بقيمة بلغت 107 مليونًا و 768 ألف دينار،تتضمن أبنية جديدة بواقع 68 مدرسة لفروع التَّعليم الأكاديميِّ بمرحلتيه الأساسيَّة والثَّانويَّة، ومدرسة واحدة لفرع التعليم المهني بواقع 1180 غرفةً صفية، هذا بالإضافة إلى 61 مشروعًا خاصًّا بالإضافات الصفية بواقع إضافة 430 غرفةً صفية في مختلف المدارس و 39 غرفة صفية لرياض الأطفال بواقع 130 غرفة صفية .
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وأضاف الوزير في تصريح صحفي أن الوزارة بصدد العمل على إنشاء أبنية مدرسية تضم أجنحة رياض أطفال بما يقارب 80 مدرسةً بقيمة 177 مليونًا و 250 ألف دينار في مختلف محافظات المملكة وذلك من خلال القروض والمنح وموازنة الوزارة وبرنامج اللامركزية. 

وشدَّد أبو قديس على أنَّ جميع تلك المشاريع ستتناسب مع الأولويات والحاجات الفعلية للمناطق للبدء بتنفيذها لتكون على أرض الواقع قريبًا خلال العام الدراسي 2021 / 2022 .
وبيَّن الوزير أنَّ عدد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم يبلغ 3970 مدرسة؛ منها 777 مدرسة مستأجرة بنسبة 19.6 % ويشغلها 9% من الطلبة في حين بلغ عدد المدارس ذات دوام الفترتين 808 مدارس بنسبة 20 % ويشغلها 29.4 % من الطلبة وتشمل المدارس التي تضم الطلبة السوريين وبلغ عددها 201 مدرسة. 
وأوضح أنَّ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يتعلق بالأبنية المدرسيَّة فإنّ الوزارة تستهدف إنشاء 60 مدرسة جديدة كل عام كما تسعى من خلال تنفيذ هذه الخطة إلى حل مشكلة الاكتظاظ في مدارسها والتخلص من نظام الفترتين والمدارس المستأجرة بقدر الإمكانات المتاحة واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة بسبب التزايد السكاني للوصول إلى بيئةٍ مدرسيَّةٍ آمنة.

 




 

 


 

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