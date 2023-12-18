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الإثنين، 18-12-2023 09:36 م

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إن الوزارة عملت على عدد من الإجراءات التي من شأنها إصلاح وتطوير واقع التعليم في الأردن.اضافة اعلان


وأشار إلى أن الوزارة نفذت العديد من برامج تطوير وتأهيل المعلمين أثناء وقبل الخدمة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض الاكتظاظ في الغرف الصفية في عدد من مدارس المملكة.

وأوضح أن جائحة كورونا ساهمت في تراجع التعليم من خلال طول فترة تعطيل الطلبة عن المدارس والتي تحاول الوزارة تقليص الفجوة التي حدثت من خلال برامج الفاقد التعليمي.

وحول واقع نتائج الاختبارات الدولية التي شاركت فيها عدد من المدارس، أشار إلى أن الاختبارات التي عقدت مخصصة للدولة الصناعية المتقدمة وهناك الكثير من دول العالم لم تشارك.

وعرض محافظة عددا من أبرز أسباب تراجع نتائج الأردن في الاختبارات الدولية والتي كان عدد منها يتعلق بالامتحان ومدة عقده والمهارات المطلوبة، مشيرا إلى أننا عملنا على معالجة الخلل قبل إعلان النتائج وبحاجة إلى وقت من الزمن مع كل الإجراءات حتى نرى الأثر على أرض الواقع.

 




 

 


 

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