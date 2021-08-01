وزير التربية ينعى طالبتين ومعلم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - ينعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، والأسرةُ التَّربويَّة، الطَّالبة (إيمان عيسى عبد الرزاق العجلوني)، طالبة الثانوية العامة في مدرسة الصريح الثانوية للبنات/ مديرية تربية لواء بني عبيد ، بالإضافة للطِّفلة (بيلسان صالح علاونة)، الطَّالبة من الصَّف السَّادس في مدرسة الطيبة الأساسية للبنات/ مديرية تربية لواءي الطييبة والوسطية.

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كما نعى أبو قديس عبر صفحة الفيسبوك لوزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، المعلم (غسان البواريد)، في مدرسة أيلة الثانوية للبنين/مديرية تربية العقبة.



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