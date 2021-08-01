الأحد 01-08-2021
الوكيل الاخباري

الفئات المسموح لها بدخول الوزارات والمؤسسات في الإمارات

متفوقة تحرم من دراستها الجامعية ووالدها يروي المعاناة

طرح عطاء الإشراف على إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي بالقسطل

عملة بتكوين ترتفع لأعلى مستوى منذ منتصف مايو

وزارة الصحة ومنظمتا الصحة العالمية ويونيسف يحتفلون بأسبوع الرضاعة الطبيعية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عودة مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق أيلول المقبل

خبير: كورونا قد يتحول إلى مرض عادي مثل نزلات البرد

شركة خاصة لم تصرف رواتب موظفيها منذ شهرين

إدارة الأزمات: 87 % من وفيات كورونا في تموز من غير المطعمين

الأحد، 01-08-2021 10:05 ص

وزير التربية ينعى طالبتين ومعلم

ابو قديس


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - ينعى وزيرُ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، والأسرةُ التَّربويَّة، الطَّالبة (إيمان عيسى عبد الرزاق العجلوني)، طالبة الثانوية العامة في مدرسة الصريح الثانوية للبنات/ مديرية تربية لواء بني عبيد ، بالإضافة للطِّفلة (بيلسان صالح علاونة)، الطَّالبة من الصَّف السَّادس في مدرسة الطيبة الأساسية للبنات/ مديرية تربية لواءي الطييبة والوسطية.

اضافة اعلان


كما نعى أبو قديس عبر صفحة الفيسبوك لوزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، المعلم (غسان البواريد)، في مدرسة أيلة الثانوية للبنين/مديرية تربية العقبة.


إنا لله وإنا إليه راجعون

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طفل

وزارة الصحة ومنظمتا الصحة العالمية ويونيسف يحتفلون بأسبوع الرضاعة الطبيعية

حفله

عودة مهرجان صيف عمان الدولي للتسوق أيلول المقبل

إدارة الأزمات

إدارة الأزمات: 87 % من وفيات كورونا في تموز من غير المطعمين

unnamed

الملك يلتقي اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية غدا

التعليم العالي 2

التعليم العالي : شيوع الرشوة دليل على فساد المجتمعات

bSfhojQPkgqKw4G4YNQI2YdqsWSxtfgTKMtHwtxA

أسعار الإسمنت الأسود المكيس في المملكة

أخبار متعلقة
720212422236479627138

أبو قديس يوجه بتطبيق أوامر الدفاع بحق المخالفين في جميع مديريات التربية

unnamed

سلطة العقبة: استكمال التعيين بداية أيلول ونقل موظفي شراء الخدمات

أبو قديس 2

وزير التربية يوجه بتنفيذ عدة إجراءات للعودة إلى المدارس

الرئاسة

تشغيل معبر وادي عربة بكامل طاقته الأحد المقبل

e

ضبط حمولة مخالفة على طريق العقبة

720212212115143298383

50 ألف زائر للعقبة خلال عطلة العيد