الجمعة 19-02-2021
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الجمعة، 19-02-2021 06:38 م

عبر تويتر

وزير التربية ينعى وفاة 4 أطفال أشقاء بحريق في المفرق

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وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي


الوكيل الإخباري - نعى زير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي وفاة 4 أشقاء جراء حريق في منطقة دير الورق في محافظة المفرق.

وجاء في تغريدة النعيمي عبر تويتر ، الجمعة:

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بفيض من مشاعر الحزن والأسى ننعى وفاة الطلبة الأشقاء، أريام ونورسان وأوس خالد الجرايدة، من مدرسة دير ورق الأساسية المختلطة، وشقيقهم الطفل، الذين وافتهم المنية إثر حريق في المنزل.

 


 




 

 


 

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