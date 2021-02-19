وزير التربية ينعى وفاة 4 أطفال أشقاء بحريق في المفرق

الوكيل الإخباري - نعى زير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي وفاة 4 أشقاء جراء حريق في منطقة دير الورق في محافظة المفرق.



وجاء في تغريدة النعيمي عبر تويتر ، الجمعة:

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بفيض من مشاعر الحزن والأسى ننعى وفاة الطلبة الأشقاء، أريام ونورسان وأوس خالد الجرايدة، من مدرسة دير ورق الأساسية المختلطة، وشقيقهم الطفل، الذين وافتهم المنية إثر حريق في المنزل.

بفيض من مشاعر الحزن والأسى ننعى وفاة الطلبة الأشقاء، أريام ونورسان وأوس خالد الجرايدة، من مدرسة دير ورق الأساسية المختلطة، وشقيقهم الطفل، الذين وافتهم المنية إثر حريق في المنزل. نسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. — Tayseer Al No'aimi - تيسير النعيمي (@tayseeralnoaimi) February 19, 2021



