وزير التربية يهنىء معلمة بفوزها بجائزة الموظف المثالي

الوكيل الإخباري - هنأ وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، المشرفة التربوية في مديرية التربية والتعليم لقصبة عمان أسماء خليل إبراهيم حميض الفائزة بالمركز الرابع بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية لعام 2020 في دورتها الثانية عشرة عن الفئة التخصصية .

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وأثنى الدكتور أبو قديس عقب حفل تكريم الفائزين، على الجهود الكبيرة التي بذلتها الموظفة الفائزة التي أثمرت هذا التميز، وهي تمثل بحق نموذج المعلم الأردني المنافس دوما والذي يحرص على إبراز ابداعاته في إيصال رسالته النبيلة.



وأكد حرص الوزارة على تجذير ثقافة التميز والإبداع في العملية التعليمية، داعيا إلى استثمار مثل هذه الإبداعات وتعميمها، كقصص نجاح ونماذج تستحق المحاكاة.

