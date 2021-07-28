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الأربعاء، 28-07-2021 11:39 ص

وزير التربية يوجه بتنفيذ عدة إجراءات للعودة إلى المدارس

أبو قديس 2


الوكيل الإخباري - وجه وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس بضرورة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والصحية؛ وذلك لتحقيق العودة الآمنة إلى التعليم الوجاهي في المدارس واستكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

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وأوعز أبو قديس، إلى مدراء المديريات بتكليف ضباط ارتباط في كل المدارس والمديريات من مسؤولي الصحة المدرسية؛ وذلك لتنفيذ أمر الدفاع رقم 32 لسنة 2021 المعني للمعلمين والموظفين والذي ينص على إحضار فحص PCR سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع لمن لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


كما وجه ضباط الارتباط بتزويد وحدة الرقابة الداخلية في مركز الوزارة بكشوفات خاصة حول تقارير فحوصات PCR للموظفين؛ اعتبارا من 5 آب المقبل لموظفي الإدارات والوحدات والمديريات و15 آب لموظفي ومعلمي المدارس.


كما طلب أبو قديس حصر أسماء الموظفين والإداريين في مراكز عملهم الذين تلقوا المطعوم والذين تلقوا الجرعة الأولى فقط والذين لم يتلقوا أيضا، مشددا على ضرورة تزويد وحدة الرقابة في الوزارة بتلك الكشوفات في موعد أقصاه الأحد المقبل.


 




 

 


 

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