وزير التربية يوجه رسالة الى أولياء أمور طلبة المدارس

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس ان برنامج الفاقد التعليمي فرصة كبيرة للطلبة لتعويض ما فقدوه من معلومات خلال فترة التعليم عن بعد، مشيراً إلى أن أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، تقدموا للالتحاق بهذا البرنامج، الذي سينطلق منتصف شهر آب الجاري، إضافة للذين تم تسجيلهم من خلال مدارسهم مباشرة، وفرصة التسجيل متاحة حتى الثامن من الشهر الجاري.ودعا أبو قديس أولياء أمور الطلبة إلى تحفيز أبنائهم وتشجيعهم، إلى التسجيل في هذا البرنامج مؤكداً ان الوزارة تعول على وعي أولياء الامور والطلبة للاستفادة من هذا البرنامج باعتباره فرصة لتعويض ما فقدوه خلال جائحة كورونا.