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السبت، 22-01-2022 06:58 م

وزير التربية يوجه رسالة الى اولياء امور طلبة المدارس

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الوكيل الاخباري - كشف وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس عن نسب التطعيم ضد كورونا في الصفوف.

وجاء تلقي المطاعيم في الصفوف وفق عويس كما يلي؛ السابع 5% للجرعة الأولى و3% للجرعة الثانية، الثامن 9% للأولى و7% للثانية، التاسع 11% للأولى و9% للثانية، العاشر 16% للأولى و12% للثانية، الأول الثانوي 25% للأولى و18% للثانية، الثاني الثانوي 50% للأولى و34% للثانية وقليل منهم أخذوا الجرعة الثالثة.
 
وأشار إلى تدني نسبة التطعيم بين طلبة المدارس من سن 5 سنوات إلى 12 سنة.
 
وحث اهالي الطلبة على تشجيعهم للإقبال والحصول على جرعتي المطعوم، لافتًا إلى ارتفاع نسبة التطعيم في المدارس الخاصة.

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