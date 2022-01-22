وزير التربية يوجه رسالة الى اولياء امور طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - كشف وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس عن نسب التطعيم ضد كورونا في الصفوف.



وجاء تلقي المطاعيم في الصفوف وفق عويس كما يلي؛ السابع 5% للجرعة الأولى و3% للجرعة الثانية، الثامن 9% للأولى و7% للثانية، التاسع 11% للأولى و9% للثانية، العاشر 16% للأولى و12% للثانية، الأول الثانوي 25% للأولى و18% للثانية، الثاني الثانوي 50% للأولى و34% للثانية وقليل منهم أخذوا الجرعة الثالثة.



وأشار إلى تدني نسبة التطعيم بين طلبة المدارس من سن 5 سنوات إلى 12 سنة.



وحث اهالي الطلبة على تشجيعهم للإقبال والحصول على جرعتي المطعوم، لافتًا إلى ارتفاع نسبة التطعيم في المدارس الخاصة.

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