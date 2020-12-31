الخميس 31-12-2020
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الخميس، 31-12-2020 11:45 ص

وزير التربية يوجه رسالة للأجهزة الأمنية

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الوكيل الإخباري - عبّر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي عن شكره وتقديره لمدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وكافة المنتسبين وذلك لمشاركتهم صباح هذا اليوم بتوزيع الكمامات والبروشورات والمعقمات على الطلبة المشتركين في امتحانات شهادة الدراسة الثانوية / الامتحان التكميلي لسنة 2020 .

يذكر أنه واستكمالاً لمبادرة « يداً بيد لنحمي أردننا الغالي » والتي أطلقتها الشرطة المجتمعية في مركز أمن زهران والتي تهدف إلى التوعية بفيروس كورونا ، قام أعضاء المجلس الأمني المحلي لمركز امن زهران وبالتنسيق مع الشرطة المجتمعية وفريق مبادرة يداً بيد ومؤسسة ولي العهد بتوزيع البروشورات والكمامات والمعقمات على الطلاب المشاركين في امتحانات الثانوية العامه ضمن الاختصاص .

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