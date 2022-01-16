وزير التربية يوضح بشأن قرار تأجيل دوام المدارس

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، إن دوام المدارس الخاصة التي تعتمد البرامج الأجنبية المختلفة، سيبدأ اعتبارا من يوم غد الاثنين حسب التقويم المدرسي المتبع لديها، ووفق البرتوكول الصحي المقر.



وفيما يتعلق بتوصية لجنة التخطيط المركزية في الوزارة بتأجيل دوام المدارس للفصل الدراسي الثاني حتى 20 من شهر شباط المقبل، أكد الدكتور عويس، أن هذا القرار سيخضع للدراسة من قبل اللجنة الاطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا قبل عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.



كما تضمنت توصية لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم، التي جاءت نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، تمديد الفصل الدراسي الثاني حتى السادس من شهر تموز المقبل.

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