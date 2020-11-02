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الإثنين، 02-11-2020 02:11 م

وزير التربية يوضح حول استمرار التعليم عن بعد لطلبة المدارس

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن أكثر من 35% من المجتمع الأردني يرتادون المؤسسات التعليمية؛ من تعليم مدرسي وجامعي.
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وأوضح النعيمي في حديث له عبر شاشة التلفزيون الأردني، أنه ينشأ في هذه المؤسسات تجمعات كبيرة، وذلك في إشارة إلى ضرورة منع التجمعات الكبيرة التي تؤثر سلبا على الوضع الوبائي.

وأضاف النعيمي أن التقديرات تشير إلى أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين الفئات العمرية من 6 أعوام وحتى 23 عاما، تصل إلى 36%.

وأكد النعيمي أن قرار استمرار العمل بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الحالي، لم يكن سهلا، لكنه خيار ضروري لحماية المجتمع من عدوى فيروس كورونا.

 




 

 


 

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