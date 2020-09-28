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الإثنين، 28-09-2020 02:03 م

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اليوم الإثنين، إن أيُّ نظامٍ تعليمي يجب أن يكون نظامًا حيًا لا جامدًا.
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وأضاف النعيمي خلال محاضرة في كليَّة الدفاع، عن "السياسة التعليميّة في الأردن، ودور وزارة التّربية والتّعليم في الأمن الوطني الأردني"، أن لأي نظام تعليمي في العالم أربعة أهداف أساسية، هي فرص التعليم، تجويد التعليم، المساواة والإنصاف والكفاءة والفعالية.

وقال إن "في الأردن، تنبثق فلسفة التعليم من الدستور الأردني والحضارة العربية الإسلامية ومباديء الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنيّة الأردنيّة"

وأكد النعيمي أن من يصنع سياسات التربية والتعليم في الأردن ويقرها هو مجلس التربية والتعليم، وليست وزارة التربية والتعليم، وفيه 15 عضوًا، لافتاً إلى أن اثنان منهم فقط من وزارة التربية والتعليم.

وتابع : "سياسات التعليم دائمة التطور، قبل السبعينات كانت تتجه نحو نشر التعليم؛ لإدراكنا جميعًا لأهمية الاستثمار في الإنسان"

 




 

 


 

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