وزير التربية يوضح حول بدء العام الدراسي الجديد



الوكيل الاخباري -

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تفقد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس، اليوم الاثنين، عددا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة، في جولة رافقه خلالها العين محمد يوسف الملكاوي ومتصرف اللواء وفريق من إدارة الأبنية في الوزارة ومدير التربية والتعليم الدكتور عثمان بني يونس.وأكد الدكتور أبو قديس أن هذه الجولة تأتي للإطلاع على واقع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد وعقد امتحان الثانوية العامة، سيما في ما يتعلق بتنفيذ أعمال صيانة المدارس وتجهيز الصفوف والقاعات والمرافق والمختبرات وتوفير الكتب والمقاعد والأثاث، ضمن خطة الوزارة استثمارا للوقت الذي يتعلم فيه الطلبة عن بعد في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.وأكد الثقة الكبيرة بالكوادر التربوية في قدرتها على ترشيد وعدالة توزيع المتاح من الإمكانات البشرية والمادية من خلال التنسيق بين مديريات التربية والتعليم في ما يتعلق بتذويب الزوائد من الكوادر، وتدوير واستصلاح الأثاث واللوازم ودور المشاغل المهنية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت الوصول إلى مستوى عال من الجهوزية في الاستعدادات، خلال الخطة الزمنية التي وضعتها وتبنيها نهج العمل الميداني، وتوزيع الصلاحيات وتحمل المسؤوليات.