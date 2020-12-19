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السبت، 19-12-2020 08:13 م

وزير التربية يوضح حول تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، أن أي تعديلات على نظام ترخيص المدارس الخاصة لن يكون الطالب طرفا فيها، مشددا على أن المساس بحقّ الطالب بالتعلم مصان بموجب القانون والدستور.
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وقال النعيمي في تصريحات صحفية إن التعديلات الجديدة على النظام تستهدف خلق التوازن في العلاقة بين المدرسة وولي الأمر، ولن يكون حق الطالب بالتعلم طرفا في هذه العلاقة.

وفيما يتعلق باشتراط الحصول على براءة ذمة لنقل الطالب من المدرسة، أشار النعيمي إلى أن النظام لن يحول دون تسجيل الطالب في مدرسة أخرى والحصول على ملفّه، فهذا يبقى حقا له، فيما تظلّ العلاقة المالية محصورة بين ولي الأمر والمدرسة.

 




 

 


 

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