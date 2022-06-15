وزير التربية يوضح حول تغيير أسئلة امتحان التوجيهي

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس، الأربعاء، إنه لا تغيير جوهريا على نمط الأسئلة في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".



وأضاف لـ "المملكة"، أن "الامتحان يقيس قدرات الطلبة"، مؤكداً أهمية مرور الامتحان بكل شفافية.



وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة "تم تهيئة الأجواء المثالية للطالب وتقليل الأمور السلبية التي تعيق أو تشوش على الامتحان".



"المباحث التي يمتحن بها الطالب بالاختيار المتعدد ما عدا اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية لا تختلف كثيرا عن الامتحانات التي تتطلب كتابة حيث بإمكان المعلم أن يضع السؤال ويستطيع من خلال الجواب أن يقيس قدرة الطالب وفهمه للمادة التي درسها"، وفق عويس.

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