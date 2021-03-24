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الأربعاء، 24-03-2021 04:16 م

وزير التربية يوضح حول تغيير دوام المدارس والعودة للتعليم عن بُعد

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الوكيل الاخباري - اكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، أن وزارة التربية تُراعي الظروف التي يمر بها الطلبة، وتحديدًا طلبة الثانوية العامة جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى قرار اتخذ أخيرًا، يقضي بحذف عدد من الوحدات الدراسية لمناهج "التوجيهي"، مؤكدًا أنه لا يمكن الحذف من المواد العلمية نظرًا لترابطها مع بعضها البعض.
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وقال إن الوزارة ستُراعي عند وضع أسئلة امتحان (التوجيهي) مصلحة الطلبة، بما لا ينعكس سلبًا على تحصيلهم ومستواهم الأكاديمي.

وحول التعيينات في وزارة التربية، أكد أبو قديس أنه جرى تعيين 3 آلاف معلم ومعلمة أخيرًا، حيث سيجري المباشرة بإجراءات التعيين بعد صدور جدول التشكيلات.

وفيما يتعلق بالمعلمين المحالين إلى الاستيداع، أشار إلى أن قضيتهم منظورة أمام القضاء، ولا يمكن التدخل فيها.

وردًا على التساؤلات المتعلقة بتغيير دوام المدارس وتوقفها والعودة للتعليم عن بُعد، عزا أبو قديس ذلك إلى التغير في حالة الوضع الوبائي وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

 




 

 


 

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