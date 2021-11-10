وزير التربية يوعز لمدراء المدارس بتحديد موعد التقويم المدرسي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعز وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس الى مدراء التربية والتعليم بان يتولى مدراء المدارس تحديد موعد التقويم المدرسي الاول للعام الدراسي 2022/2021 ، وفق كتاب اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري .



ودعا عويس بالكتاب مدراء المدارس بمراعاة الواقع التعليمي الخاص بكل مدرسة على ان لا تتجاوز مدة اجراء هذا التقويم 2021/12/2 ، مع الالتزام والتقيد التام بمضمون الكتاب الموجه .

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