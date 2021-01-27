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الأربعاء، 27-01-2021 12:32 م

وزير التربية: 105567 طالبا لا يتابعون منصة درسك

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن 105567 طالبا، وبنسبة 7% من طلبة المدارس لا يتابعون تعليمهم عبر منصة درسك، فيما يتابع الدراسة عبر المنصة يوميا وبانتظام 62% من الطلبة.

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وبين ان تقييم التجربة مستمر لتطوير المحتوى بخصائص تفاعلية، مشيرا إلى انه تم توزيع 11 الفا و863 جهازا لوحيا على الطلبة المحتاجين.


وأضاف النعيمي رداً على سؤالين للنائبين عبد الرحمن العوايشة، وينال فريحات، في جلسة لمجلس النواب اليوم الاربعاء، أن منصة درسك مملوكة للوزارة بتبرع خاص من شركة المربع الذهبي "موضوع"، التي طورت محتويات المنصة، إذ بلغت قيمة التبرع حوالي 2,450 مليون دينار، والشركة مستمرة في عمليات الدعم الفني لادامة العمل، أما الشركة المنفذة لإنتاج المحتوى الخاص بالفصل الدراسي الثاني لهذا العام، فهي شركة تلسكوب للإنتاج الفني من خلال عطاء لوازمي، قيمته 360 الف دينار.


واوضح الوزير أن المكلفين بالعمل في تصوير الدروس على منصة درسك، هم من معلمي القطاع الحكومي والخاص المتميزين، وعددهم 1500 معلم ومعلمة، جرى اختيارهم وفق معايير محددة من قبل لجنة فنية بالوزارة.


وحول إحالات معلمين على التقاعد المبكر والإستيداع، أكد النعيمي أن الإجراء قانوني، وضمن صلاحية تقديرية للوزير لتحقيق مصلحة العمل، ووفق قانون الضمان الاجتماعي، وأسس نظام الخدمة المدنية، مؤكدا تنفيذ الوزارة لجميع بنود الاتفاقية مع نقابة المعلمين باستثناء بند احتساب سنوات الخدمة للمعلمين المعارين والمجازين على قانون التقاعد المدني، كخدمة فعلية لغايات التقاعد، لأن الأمر يتطلب تعديل قانون التقاعد المدني وفق الإجراءات الدستورية.


-- (بترا)

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