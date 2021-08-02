وزير التربية : 90 بالمئة من معلمي القطاع الخاص تلقوا المطعوم

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس أن ما نسبته 90بالمئة من معلمي القطاع الخاص تلقوا مطعوم كورونا، وهذا مؤشر ايجابي يؤكد استمرارية التعليم الوجاهي للعام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن عدد الطلبة في المدارس الخاصة بلغ 600 ألف طالب وطالبة.وأشار إلى أن عدد المسجلين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية لغاية الآن بلغ نحو 150 ألف طالب وطالبة.وأوضح أن الوزارة أنهت صيانة 500 مدرسة وتم تزويد المدارس الحكومية بالأثاث، والكتب المدرسية بما فيها مناهج تم اقرارها لعدد من المباحث المتطورة للمواد العلمية والرياضيات لبعض الصفوف المدرسية، مشيرا إلى أن المركز الوطني للمناهج أقر تلك المناهج، وسيتم تعميمها في المراحل القادمة.وأشار إلى أنه تم المباشرة بتنفيذ برنامج لتعويض الطلبة عن بدل الفاقد التعليمي يستمر في مرحلته الأولى لمدة 4 أسابيع، اضافة الى المباشرة بتدريب وتأهيل 3000 معلم ومعلمة تم تعيينهم اخيرا إذ تم إلحاقهم ببرنامج التدريب قبل الخدمة.