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الإثنين، 19-10-2020 11:00 ص

وزير التعليم العالي: استحداث مختبرات افتراضية للطلبة

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الوكيل الإخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، الاثنين، إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكد في كتاب التكليف السامي للحكومة على 3 نقاط رئيسية يجب العمل عليها دون تأخير لقطاع التعليم العالي؛ وذلك نظرا لأهميته في التنمية.

وأضاف أبو قديس،في تصريحات صحفية، أن كتاب التكليف السامي اكد على ضرورة مواصلة العمل على تطوير منظومة التعلم عن بعد، وتقييم التجربة وفق اهم الممارسات التي تضمن حق الطلبة في التعليم، والاستمرار في تطوير المنظومة.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل وفق خطيين متوازيين وسط ظروف جائحة كورونا الصعبة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع الجامعات لضمان حق التعليم.

وأكد، على ضرورة ضمان حق الطلبة في التعليم؛ وذلك عبر التأكيد على الجامعات أن تكون عملية التعلم عن بعد تفاعلية، والتواصل مع الطلبة من خلال وسائل التعليم الإلكتروني في الجامعة فقط، وليست أي وسيلة التواصل أخرى.

وختم، "من ابرز خطط الوزارة على المدى القصير استخدام بدائل للمختبرات العملية؛ وذلك من خلال استخدام مختبرات افتراضية تحاكي الواقع، وسنتواصل مع شركات عالمية لتوفير المختبرات الافتراضية".

 




 

 


 

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