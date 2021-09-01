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الأربعاء، 01-09-2021 08:50 ص

وزير التعليم العالي: ضرورة تطوير الخطط الدراسية في الجامعات

ابو قديس


الوكيل الإخباري - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، ضرورة تطوير الخطط الدراسية والمساقات المختلفة في الجامعات لتتوائم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة وتواكب المتغيرات والمستجدات العالمية.

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وشدد خلال رعايته للاجتماع الأول للجنة دراسة مخرجات التعليم والخطط الدراسية في الجامعات الاردنية للتخصصات الهندسية وحاجات سوق العمل، على ضرورة تعزيز علاقات التعاون والتواصل والشراكات بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والقطاع الخاص.


وقال خلال اللقاء الذي نظمته نقابة المهندسين الأردنيين بحضور نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايرة، ونائب الرئيس الدكتور زيد العنبر، وعدد من أساتذة الهندسة في الجامعات الأردنية وأعضاء في مجلس النقابة، أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب خاصة في التخصصات الهندسية نتيجة أسباب عديدة الناتجة عن الظروف الإقليمية وركود في العديد من المشاريع، إضافة إلى جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على العالم أجمع.


وأشار إلى ضرورة معرفة ما هي مواصفات الخريجين المطلوبة والقدرات والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او العالمي.
وأشاد بمستوى خريجي الجامعات في المنطقة، مبينا أن العديد منهم وصل الى مستويات متميزة رغم حاجتنا الدائمة الى التطوير والتحديث لمواكبة متغيرات السوق السريعة، اضافة إلى امتلاك المعرفة والمهارات العامة والمهنية والتدريب اللازمة من أجل التشغيل.


وشدد الوزير أبو قديس على أهمية تطوير الخطط التخصصية بحيث لا تركز على الجانب النظري بل على الجانب التطبيقي أيضا، إضافة إلى التركيز على الشهادات المهنية التي يحتاجها سوق العمل بحيث تدرس ضمن الخطط الدراسية والمساقات.


ولفت إلى أن الجامعات يجب أن تضع في سلم اولوياتها تخريج طلبة ينافسون عالميا من خلال مواكبة الخطط للتطورات الموجودة وما هو المطلوب منها، مع تسويق المهندسين والخبرات للأسواق الخارجية بالطريقة الأمثل.

 

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