وزير التعليم العالي: لا رجعة عن شرط جرعتي اللقاح لدخول الامتحانات الجامعية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

ورد العديد من الشكاوى حول قرار اعتماد جرعتي لقاح كورونا شرطا لدخول الامتحانات النهائية في كافة الجامعات الحكومية والخاصة. اضافة اعلان





وطالب عدد من الطلبة اليوم الأربعاء عبر"الوكيل الإخباري" الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وباقي مدة لتلقي الجرعة الثانية أن تعتمد الجامعة فحص "PCR" عند دخول قاعة الامتحان .



ومن جهته رد وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس لـ "الوكيل الإخباري" أنه لا يمكن للطلبة الدخول إلى قاعة الامتحانات إلا بجرعتين من لقاح كورونا وذلك تنفيذا لأمر الدفاع 35 مؤكدا أنه لا رجعة عن القرار .



ونوه عويس أنه من غير الممكن اعتماد فحص "PCR" بدلا من اللقاح مبينا أنه من المفترض منذ دخول أمر الدفاع 35 حيز التنفيذ يمنع دخول أي طالب إلى الحرم الجامعي إلا بجرعتين من لقاح كورونا.



وأكد عويس أن الطالب الذي لم يتمكن من تقديم الامتحان النهائي يستطيع تقديمه عند تلقي جرعتي اللقاح وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني وذلك بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.