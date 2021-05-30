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الأحد، 30-05-2021 08:08 م

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعمم باحتساب قيام الطلبة بالتطوع في عملية التطعيم كبديل للمواد الدراسية

وزارة التعليم العالي


الوكيل الاخباري - قالت وزارة التعليم العالي " حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي على المشاركة في دعم جهود الدولة في مكافحة فايروس كورونا، وذلك من خلال توفير الكوادر الطبية للمشاركة في عملية التطعيم عمم اليوم الأحد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس على رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة للعمل على احتساب قيام طلبة التخصصات الطبية بالتطوع في عملية تطعيم المواطنين كبديل لاجتياز متطلبات النجاح في أي مساق ضمن الخطة الدراسية للطالب يتعلق بخدمة المجتمع أو المسؤولية الاجتماعية أو أي عمل تطوعي .

 




 

 


 

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