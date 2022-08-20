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السبت، 20-08-2022 08:31 م

وزير التعليم العالي يتوقع التحاق نحو 42 ألف طالب في الجامعات الرسمية العام الحالي

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الوكيل الاخباري - توقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس، السبت، التحاق نحو 42 ألف طالب وطالبة في الجامعات الرسمية العام الحالي، في رقم وصفه بـ "الـمقبول".

وقال عويس وهو وزير التربية والتعليم أيضا لقناة "المملكة"، إن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) التي صدرت نتائجها الخميس الماضي، كانت "مرتفعة قليلا" مقارنة مع العام الماضي، ما يؤدي إلى أن "أعداد كبيرة من الطلبة" يمكنهم دخول الجامعات وعددهم حوالي 78 ألف طالب بعد حصولهم على معدل أكثر من 65%.

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