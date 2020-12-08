الثلاثاء 08-12-2020
الوكيل الاخباري

فايزر تعلن أخبارا سارة للعالم بشأن لقاح كورونا

الكرك.. عملية لتحويل مسار المعدة والأمعاء بالمنظار

وزير التعليم العالي يكشف عن آلية دوام طلبة الجامعات

616 وفاة و 12282 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

195 وفاة و 10811 إصابة جديدة بكورونا في اوكرانيا

12 وفاة و 193 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

عاملو أونروا يلوحون بالإضراب

توضيح حول أمر الدفاع 21

طبيب: أتوقع اصابة اكثر من مليوني أردني بكورونا

الارصاد تحذر من طقس الاربعاء

الثلاثاء، 08-12-2020 08:53 م

وزير التعليم العالي يكشف عن آلية دوام طلبة الجامعات

10202020212758820142130


الوكيل الاخباري - قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، كانت حاضرة حتى قبل جائحة كورونا، بضرورة التحول نحو إدخال التعليم الإلكتروني في المنظومة التعليمية في المدارس والجامعات، بحيث يكون هذا التعليم رديفا للعملية التعليمية وليس بديلا.
اضافة اعلان

وأكد ابو قديس لدى زيارته جامعة الطفيلة التقنية ولقائه رئيسها الدكتور محمد خير الحوراني اليوم الثلاثاء، ان التعليم الجامعي مستقبلا سيكون مدمجاً يجمع محاضرات بالصورة التقليدية في الحرم الجامعي، وأخرى تُعطى عن بعد، لمواجهة الحالات الطارئة بالتحول للتعليم عن بعد بكفاءة وفاعلية بحيث لا تعطل الجامعات اعمالها وتعليمها تحت أي ظرف طارئ.

وأشار أبو قديس إلى أن الوزارة تعكف على تطوير الخطط والبرامج الدراسية والمبادئ العامة الجديدة للقبول في الجامعات الأردنية، من خلال إعادة النظر بمتطلبات الجامعات، ووضع الإطار العام لتطويرها وتضمينها بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة، مثل الريادة والابتكار، والمهارات الإدارية، ومهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات القيادة والمسؤولية المجتمعية.

وقال، نريد للطالب الخريج الذي تم اعداده جيداً أن يخلق فرصة عمل لنفسه، بدلاً من أن يبحث عن فرصة العمل، من خلال تعديلات جوهرية في الخطط الدراسية وهي موضع بحث في وزارة التعليم العالي، متوقعا ان يتم الانتهاء من إعداد السياسات الخاصة بهذه الخطط مع بداية شهر آب القادم، إلى جانب إعادة النظر بأسس القبول الجامعي، من خلال مشاورة الجامعات والخبراء من الأكاديميين ووزراء التعليم العالي السابقين حول آلية القبول، لتكون وفق الحقول العلمية أو المعدل، ولنصل في النهاية إلى آلية واضحة ومحددة.

وأكد أهمية البحث العلمي وضرورة الاهتمام به، وتوجيهه نحو إنتاج بحوث علمية تخدم الأولويات الوطنية، وتقدم حلولا للقضايا التي تعاني منها المجتمعات بشكل عام ومجتمعنا الأردني بشكل خاص.

من جهته قال الحوراني، ان جامعة الطفيلة ومن خلال كوادرها البشرية المتميزة، لن تألو جهدا في التحسين والتحديث المستمرين للعملية التدريسية والتعليم والتعلم عن بعد، ودعم البحث العلمي ورفع قدرات الباحثين نحو المشاريع البحثية والابتكارية، والتحفيز على النشر الدولي.

وأكد أن الجامعة، ووفق خطتها الاستراتيجية تسعى لتسهيل عمليات التشبيك مع مؤسسات البحث العلمي الوطنية والإقليمية والعالمية، لافتا الى أنه وفي ظل جائحة كورونا، وبتوجيه من الوزارة، نظمت الجامعة العديد من البرامج التدريبية لأعضاء هيئتها التدريسية حول التعليم الإلكتروني، وعملت على تطوير منظومة التعلم الإلكتروني من قبل مركز الحاسوب في الجامعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
44

الكرك.. عملية لتحويل مسار المعدة والأمعاء بالمنظار

5fcf9ff6894b6

عاملو أونروا يلوحون بالإضراب

1220206143427490384484

توضيح حول أمر الدفاع 21

1220207182523685212577

طبيب: أتوقع اصابة اكثر من مليوني أردني بكورونا

111

الاميرة بسمة تؤكد اهمية المشاركة السياسية للمراة

1607444550784

25 بالمئة نسبة تخزين مياه الامطار في السدود الترابية بالرويشد

أخبار متعلقة
26492Image1

نقابة المدارس الخاصة تشيد بقرارات الحكومة

جهاز-لوحي

التربية توزع 163 جهازا لوحيا على طلبة مدارس بالعقبة

11202010162811699590410

عبيدات: الأردن من الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

112020919343793230063

توجيهات من رئيس الوزراء الى الوزارات والجهات الرقابية

112020111511679654560

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

10202022164915422287528

تفاصيل أمر الدفاع 20 الذي أوعز به وزير الداخلية