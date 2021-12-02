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الخميس، 02-12-2021 01:02 م

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية

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الوكيل الإخباري- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس أن عمليات فرز طلبات المنح والقروض ما زالت قيد العمل حتى الآن من قبل الجهات المعنية. اضافة اعلان


وقال عويس لـ " الوكيل الإخباري" إنه يأمل بان يتجاوز عدد المستفيدين من هذه المنح الـ 40 الفا، ليكون أكثر من العام الماضي. 

وأشار إلى أن الإعلان عن الطلبة المستفيدين من المنح والقروض يحتاج لوقت كافٍ، حتى يتم تنقيح وتدقيق كل الطلبات المقدمة. 

وقالت وحدة تنسيق القبول الموحد بوقتٍ سابق إن العدد الإجمالي للمتقدمين للمنح والقروض بلغ (77923) طالبًا وطالبة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 26 تشرين الثاني الماضي انتهاء فترة تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022.


 




 

 


 

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